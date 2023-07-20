英國《金融時報》19日指出，有美方官員要求台灣政府澄清賴清德爭議言論，引發熱議。歷史哥李易修20日在《大新聞大爆卦》節目指出，賴清德不懂國際局勢，也不遵循蔡英文四個堅持，讓美方覺得賴跟陳水扁一樣不受控，喊出「no surprise」，示警別搞驚嚇，別當麻煩製造者。賴的選舉話術唬不了美國，近日失控言論凸顯了，他完全不夠格做中華民國總統。因此美國已經不只警告，還畫下紅線，叫賴清德不准搞台獨。

「賴清德的人設真的是包裝出來的，他其實是什麼樣的人？」歷史哥質疑，第一，他真的懂國際局勢嗎？第二，他這個人心胸真的開闊嗎？答案都在反面。第三，他對兩岸的態度真的是維持現狀嗎？光這三點，他內部就掛了。因為蔡英文的四個堅持，其實包含兩岸要維持現狀，他接受了蔡的四個堅持後，請問他現在提了嗎？搞不好馬上問，他說不出來。賴上次投書署名「中華民國（台灣）」，四個字，獨派就炸掉了！

歷史哥表示，所以賴清德每次回到獨派溫暖的殿堂，終於可以不用提那「該死的中華民國」的時候，狐狸尾巴就跳出來，開始失控。那篇文章裡面有個很好玩的詞，叫「no surprise」，很多驚喜？不是，surprise在政治裡面叫驚嚇！很多驚嚇！所以賴清德比起蔡英文是超級不可控。美國人是完全相信蔡英文，蔡英文在美國眼裡就是100分。美國想建構一個「三制」的架構，就是藍制衡綠，再來蔡制賴，然後才能以台制華。「但現在賴脫鉤了！」

「我要你說就說，我要你刺就刺！否則現在不可控的情況下，你要怎麼以台制華？」歷史哥指出，那「no surprise」已經愈來愈接近阿扁的「trouble maker」麻煩製造者了。所以看得出來賴清德現在最大的問題就是，美國對他這個產品的穩定性有大大的疑問。還有就是，賴清德一直以為美國可以像他唬弄選民一樣，我把它當選舉口號喊一喊。那這次為什麼這麼嚴重？很簡單，因為他說這次選舉就是中南海跟白宮的選擇。

歷史哥直言，那還是去小人國踏一踏好了！美國可以讓你這樣借牌上市的嗎？沒有這種事，你唬不過美國人！賴清德那種巧遇、包裝，對美國人沒效。他覺得中南海這種話術OK，可是這更凸顯了，他對於作為一個國家元首，做中華民國的總統，他是完全不夠格的！

「所以他在賀錦麗身邊只有一雙手入鏡，為什麼這麼冷遇？」歷史哥強調，因為蔡英文知道，賴清德在國際事務根本是一個草包！大家可能覺得蔡英文什麼都不懂，至少她在對美國人這方面服服貼貼，她很懂事，但賴清德不是。賴清德這次只有一場僑界晚宴，這叫關廁所！還不能公開！所以美國這次對比上次強度更高，而且這已經不是單純的警告了，是畫紅線了！走進白宮達成什麼政治目的？台獨！「美國現在就不要台獨啊！」