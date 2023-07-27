氣象局持續發布杜蘇芮海上、陸上颱風警報，今日南高屏等6縣市停班停課，但有不少台南和高雄的民眾在網路發文表示，外頭無風無雨天氣很好，賺到一天颱風假，但氣象達人彭啟明說，下半天暴風圈籠罩的範圍會擴大，南部在今日午後至深夜，風雨會增強，「千萬不要有賺到一天颱風假的心態」，呼籲趕緊做好防颱準備。

PTT八卦版今天有多名在台南和高雄的網友發文，指高雄現在天氣很好，等於白白賺到一天假期，無風無雨不知為何要放颱風假？另一名網友則維持國內旅遊行程，南下到台南吃小吃，發現台南沒有颳風下雨，他還去吃碗粿、浮水魚羹等，質疑「這樣台南還要放假？」

貼文有不少網友回應，「高雄也無風雨，爽放」、「台南完全無風，爽賺颱風假」、「今天覺得生活在南高屏很幸福」、「放假但電影院沒開啦」。

但氣象達人彭啟明表示，杜蘇芮中心正逐步進入台灣海峽的南部，下半天暴風圈籠罩的範圍會更大，因此南部在今天午後至深夜，風雨會持續加強，南部的民眾千萬不要有賺到一天颱風假的心態，現在應做好防颱準備。

彭啟明說，杜蘇芮明早將進入福建，會慢慢地減弱，海陸警預計在明日下半天解除，周末水氣會比較多，天氣較不穩定，有局部雷陣雨的機會。