今天颱風假的近午時分，有釣客仍在航道旁站水釣魚。（許逸民攝）

颱風杜蘇芮逼近澎湖，卻因受呂宋島地形及導引氣流微弱影響，颱風減弱向南移動並呈滯留狀態，讓昨晚宣布今天停班停課的澎湖縣爽賺一天颱風假，到現在下午3時許，仍無風無雨。原宣布昨晚10時起生效的禁制令，被自動忽視，不少民眾和遊客，還是不顧禁令，到海邊觀浪，甚至還有釣客撩水，站在在水深及胸的航道旁釣魚。

杜蘇芮颱風強度昨已達中度上限，加上行進路線和2001年重創澎湖的奇比颱風類似，在從台灣南部上來，沒有山脈阻擋下，都讓四面環海沒有屏障的島縣澎湖很挫，因此縣長陳光復要求各單位嚴陣以待，保持高度戒備，做好橫、縱向聯繫，並公告劃定「澎湖縣各港區（馬公商港及軍港除外）範圍」、「澎湖縣轄內海域（岸）」為管制區，限制船舶出港，同時禁止民眾進入海岸線，並自昨（26）日22時起生效。

不過，原本氣象預估昨夜颱風會碰觸到澎湖，澎湖對外的海、空運今天也都全日停航，但因颱風緩步，澎湖今白天雖然無晴，卻也無風無雨，颱風假一早的馬公市區，包括電影院、水族館和各式餐飲業等店家，大部分都關門沒營業，街上人車也稀少。只有神明繞境的鞭炮聲，不聞風，也不見雨。

澎湖各港口，也沒風沒浪，除了向南的海灘，在近午時開始一串串長浪襲來外，幾乎都是風平浪靜。海巡署岸巡人員，雖從昨晚後就開始加強勸導不要靠近海邊，但各海灘還是難免有人去觀浪。著名的後寮天堂路，因為適逢退潮，更有遊客走上去拍照，甚至還有漁婦下海撿拾螺貝，釣客站水海釣。