農委會即將在8月1日升格「農業部」，政院發言人林子倫28日表示，農委會主任委員陳吉仲將出任農業部長。對此，一份最新網路投票針對此事是否會衝擊2024選情展開調查，結果讓人跌破眼鏡。

對於將擔任農業部長，陳吉仲稱，「將率領農業部所有同仁全力以赴達成目標，不忘初衷，與所有農漁民朋友，共同打拚，壯大台灣農業的行列，帶動台灣農業永續發展。」

Youtube頻道《桃園孫先生》今（28）日發起網路投票，截至下午2點已有6297人參與，針對「蔡政府指派陳吉仲擔任首任農業部長」，認為「對民進黨選情加分」的民眾僅僅只有6%、覺得「對民進黨選情減分」的網友高達91%、剩下「其他意見」1%、「沒意見」3%。

對於陳吉仲出任農業部長，網友紛紛表示，「這是一個靠說謊就能治國的國家」、「這樣可以堅定人民對選擇藍綠的信念」、「不顧農、魚、菜、蛋農的死活還升官，真的有沒有天理啊」、「無能政府出個無能部長」、「不知你們是否記得當時陳吉仲要跟長官同進退，結果他的長官退了，他留下了升官」、「當然減分醜事滿天飛掉臉啊！立刻下台難看」、「這是黨營事業嗎請問？」

不過也民眾表態力挺，「超棒的，我愛吉仲，我愛民進黨」、「直接選總統」、「不要換，讓他繼續」、「哇！超過100分」。