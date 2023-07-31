李玟（CoCo）今（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，隔天8月1日進行火化，靈堂外已布滿不少藝人送上花海，而諸如劉德華、吳青峰、王力宏、鄧紫琪等明星皆以影片緬懷李玟，還有不少親友、藝人前來送李玟最後一程，現場一片哀戚。此外，李玟的告別式邀請了九位貴賓來致詞，表達對coco的懷念跟愛，而主持人楊楊也以歌迷代表的身分致詞。

李玟很好的朋友，大陸主持人楊楊以歌迷代表的身分在李玟告別式上致詞，楊楊表示：「我從19998年的夏天開始，我成為她的歌迷已經25年了，我到現在都記得，98年的那年夏天，我在電視機裡看到一個，有一個一身白色運動服、紮著馬尾辮，看起來很陽光的一個歌手，她像一道陽光一樣，照進我的音樂世界，而她那張專輯叫做〈Sunny Day好心情〉。那時在大陸，很少有機會可以見到她，第一次見她是18年前的2005年，我記得那天剛好是期末考試，我很努力答完試卷，就為了見她一面。在那天我很幸運地獲得了與她的第一張合影，我那時非常的緊張，但她十分親切的讓我挽著她的手。」此外，楊楊也提及自己受她影響而改變的命運：「後來，她從亞洲巨星成為國際天后，拿了很多很多的獎。在那個年代，李玟的出現，讓我們很多人相信，原來努力是真的可以去改變我們的命運，她也讓我相信，我們每個人都有機會去擁抱這個世界。2013年，我受她的影響，成為了一名主持人，那一年她到北京宣傳專輯，而她是歌手，我是主持人。後來還有很多次的演唱會、記者會、頒獎典禮，我都很有幸陪她在身邊見證這些時刻，此外，她甚至還陪我一起過生日、唱KTV、教自己打撞球，更甚之邀請我與她一起吃年夜飯。」

楊楊感嘆指出：「李玟作為歌壇天后，她其實不用花很多時間在我身上，她可以保持神祕，只留舞台給我們這些粉絲就好，但李玟卻用她的愛，去照耀了所有她身邊遇到的人，不論是媒體、歌迷、服務人員、保安、司機，她對每個人都用真誠的心相待，她用自己的一言一行也教會了我去成為一個陽光、積極的人，李玟對於我來說，是我的偶像、榜樣、人生的導師，和我一樣在李玟的光芒下成長的人還有很多，他們有的人可能是上班族、歌手、母親、設計師等等，她是很多人心目中的共同回憶，代表著時尚、前衛、熱情、努力、認真、敬業，讓很多像我一樣的小城青年，勇敢去闖蕩，她也影響很多女孩，像她一樣楊光、健康、自信的美麗，很多人說李玟是太陽，溫暖我們照耀我們。我想從今天開始，她會變成月亮，不用再燃燒自己，但依舊可以替那些看不到太陽的人，在黑夜的時候反射太陽光。」

楊楊在最後補充：「其實，我今天代表不了任何人，因為我們每個人與李玟相關的事是無可取代，就讓我們記住她的點點滴滴，講她的故事，想她的時候就抬頭看看月亮，因為『太陽暖人，但月光愛人』。」

李思林特別開設YouTube頻道，將於今天直播李玟的告別式，她透露：「希望能做到不要漏掉任何一個粉絲，在這個艱難的時期，讓我們一起陪CoCo這最後的一段路。」 澳洲雪梨更有粉絲出資在天空寫「COCO Lee」字樣，在台灣則有兩性作家柳喪彪稍早創立「緬懷CoCo李玟」社群，由一群粉絲設計影片、於今31日起在北中南電視牆廣告連8天「24小時輪播」紀念影片的有聲版本。

李玟告別式。（影片來自Nancy Lee YouTube，如被移除請見諒。）

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