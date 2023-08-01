審計部公布最新資料，截至2022年底止，政府的債務未償餘額已達5兆6997億餘元。國民黨台北市議員游淑慧今(1日)發文直批，蔡政府執政6年超徵稅收超過1兆，最後拿1800億撒幣，發6000元紅包當作德政。但政府債務從2015年的5.3兆增加到2022年的5.7兆，已經要債留子孫。質疑8800億前瞻預算、8400億防疫預算、新式戰機採購和海空戰力提升兩項編列4841億，只要10％不當使用，就有2100多億，可以讓多少人富得流油？

游淑慧表示，根據審計部公布的最新資料，截至2022年底止，政府的債務未償餘額已達5兆6997億餘元。從蔡英文上任以來，債務淨增了4350億。奇妙的是，蔡政府執政6年期間幾乎每年都超徵稅收，從超徵1千億，增加到前年超徵4034億，去年超徵4500億，6年超徵超過一兆，最後拿了1800億撒幣，發6000元「給民眾分紅」，還好像是她的德政。但「超徵」其實是代表政府財政失靈，政府對現況評估錯誤，連稅金都算不好。

游淑慧質疑，超徵的錢花到哪了？可以有錢拿出來發，國家的債務為何卻快速增長？過去6年蔡政府超徵了1.1兆稅金，民進黨都花到哪了？跟高雄一樣，拿得多又欠的多。明明稅收超徵，但政府債務從2015年的5.3兆增加到2022年的5.7兆。已經不只是債留子孫，都準備要債留曾孫了。

游淑慧指出，超徵不算是經常性預算，可以規避在野黨審查，蔡政府執政的特色就是特別愛編特別預算，8800億前瞻預算、8400億防疫預算、新式戰機採購和海空戰力提升兩項合計編列4841億。這些特別預算只要10％不當使用，就有2100多億，可以讓多少人「富得流油」？

「特別預算的背後是怎麼花的？其實就是蔡政府說了算！」游淑慧提到，蔡總統曾經說過一句驚句：「2024年以後不是我的事，是下一代的事」，對於她任內增加的債務，她大概也是這種看法，輕輕鬆鬆拍拍屁股下台去也，留下一堆爛帳。

游淑慧強調，2025年蔡英文下台後，她任內編列的8800億前瞻，跟兩筆加起來4800億的國防特別預算都還在執行，這叫預支款。民進黨立委高嘉瑜曾質疑「超徵是行政失靈」差點被黨紀處分，「我也想請問王世堅議員，您看的懂這些爛帳嗎？您敢查民進黨的爛帳嗎？」