林亭翰新歌〈借你的光〉邀請黃偉晉合作。（青田音樂提供／黃雯犀台北傳真）

林亭翰新歌〈借你的光〉邀請黃偉晉合作。（青田音樂提供／黃雯犀台北傳真）

林亭翰將於8／8發行個人第二張創作專輯《第二道光》， 特別感謝「狼人殺」作媒結識「繆思男神」黃偉晉，引發靈感促合作良緣對唱〈借你的光〉成全新情歌男男CP！林亭翰說：「因為黃偉晉才有這首主打歌！是他一口答應合作後，我才有靈感創作出這首歌，很感謝他！」

林亭翰去年參加〈凹嗚狼人殺〉累積不少人氣，與黃偉晉在節目上一搭一唱默契不錯，「在還沒上節目時就很喜歡偉晉的歌聲，覺得很溫暖又有磁性，認識後一直想邀他合唱，但卻苦無機會，後來趁著一次泡溫泉後鼓起勇氣問他合作的事，沒想到他一口答應，原本以為是場面話，結果他的經紀人馬上連繫我，讓我開心到睡不著覺。」有趣的是，因為裸裎相見泡湯後而促成合唱好事，讓林亭翰的工作人員聽完不禁打趣笑說：「你們兩個人的合作故事也太浪漫！一『泡』訂良緣！」

林亭翰花了半個月寫歌，從創作歌詞、曲調到完成改了不下20個版本，他表示：「我給自己很大的壓力，加上爸爸(林隆璇)也給我很多壓力，一直不斷地打槍，打槍了好幾次，才寫出最終版本。」此話一出讓一旁的黃偉晉笑噴：「你老實說，到底打了幾槍才寫出來？！」林亭翰也忍不住笑出來：「是歌詞被『打槍』啦！」所幸成品出來後不但成為林亭翰的滿意之作，更獲得黃偉晉的大力稱讚，更表示：「亭翰每完成一個階段都傳給我聽，我覺得寫的很棒！他(林亭翰)是有才華的人，不管是寫的歌或是製作錄音，在他身上看到很多音樂的才能跟力量，也希望大家會喜歡。」

提及兩人在錄音時難忘的花絮，林亭翰透露由於自己力求完美一直改歌，讓黃偉晉在配唱前一天才拿到最終版的DEMO，黃偉晉完美詮釋的背後是前一晚努力做功課換來的，林亭翰透露：「我聽經紀人說，偉晉為了求好，在錄音前一晚半夜跑去公園練歌，練了一個晚上才來兩小時KO錄完的成果！」林亭翰更表示：「真的很佩服他！而且他無論工作多累都會去健身，從他身上看到敬業跟自律四個字，是我要學習的地方！偉晉是我的楷模也是偶像！」