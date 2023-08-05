黃偉晉今（5日）擔任周大福一日店長活動，因「五堅情」隊友邱鋒澤昔遭采子任內劈腿掀起風波，黃偉晉前陣子在節目上虧他是「最容易被戴綠帽的」而慘遭炎上，黃偉晉5日出席一日店長活動，談到此事，他怒斥酸民不懂友情之間的東西，「他們硬要在那邊亂罵我，誤會我的意思，好像在傷害鋒子。」激動直說：「我真的很生氣。」

黃偉晉表示跟邱鋒澤之間不需要解釋，「我們隔天也還是很正常啊，也是互相調侃了一下，繼續正常的工作。」堅定表示兩人友情不會輕易被挑播。黃偉晉也覺得粉絲真的很愛邱鋒澤，不捨邱被傷害，才會狂罵他，開玩笑說：「邱鋒澤在亂罵的時候，你們怎麼沒罵他，他也很愛開大家玩笑啊。」

至於，好友八三夭日前宣布邀采子當演唱會嘉賓，令粉絲氣罵「對不起五堅情」，黃偉晉覺得每個人有不同交友圈，透露最近有朋友主動跟他提去采子的活動，擔心他會生氣，不過，他認為這是每個人的選擇，所以不用跟他報備，「大家都有自己的交友空間」，無奈大喊：「我又不是娛樂圈糾察隊。」

他最近常飛香港工作，覺得當地粉絲很熱情，近日在演唱會上還嗨到脫衣，問他對自己身材滿意嗎？他謙稱：「還好，還是有很多更進步的地方，那天會脫是因為覺得氛圍太好了。」