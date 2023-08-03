遊戲《決勝時刻：現代戰爭 II 2022》與《決勝時刻：現代戰域2.0》全新第五賽季現已推出！《現代戰爭II 2022》推出4張核心與槍戰地圖，大亂鬥、大型搶旗戰與武裝槍戰3種全新遊戲模式，讓追求終極牢籠戰體驗的玩家來場正面對決。

《現代戰域2.0》帶來馮德爾鬥士之旅、阿瑪茲拉加入捲土重來地圖以及裝甲大逃殺回歸，準備召集你的小隊成員策畫全新的勝利之路。還可化身為嘻哈巨星Nicki Minaj妮姬米娜、Snoop Dogg 和21 Savage加入特戰兵行列，一同慶祝嘻哈50周年。

至於《現代戰爭II 2022》的全模式地圖輪替將在海巔、突襲兩張核心地圖，休息室、運河兩張槍戰地圖中超過30幾個地點登場，玩家需要時刻保持活躍靈活運用掩體，善用戰術思維並做好隨時交戰的準備。第五賽季帶來大亂鬥、大型槍旗戰與武裝槍戰三種全新模式，多種回歸的槍戰變體帶給追求終極牢籠戰的玩家更具娛樂性的快節奏戰鬥，讓對戰體驗充斥滿史詩感。

在《現代戰域2.0》裡的鬥士，準備好踏上全新旅程了嗎？和傳統的阿瑪茲拉大逃殺鬥士之旅相同，在迷你大逃殺對戰中連續五次拿下勝利的小隊，將有機會接受馮德爾的鬥士之旅。MRAP出現在第五賽季意味著裝甲大逃殺的回歸，玩家空降至自己的MRAP上，選擇要使用、加固還是修理這輛堅實載具的砲塔、護盾以及行動補給站。全新賽季也將迎來堡壘捲土重來模式，巴格拉堡壘與其周遭的宏偉建築，將加入捲土重來地圖中輪替。

《決勝時刻：現代戰爭II 2022》與《決勝時刻：現代戰域 2.0》全新第5賽季推出期間將釋出免費內容和特殊組合包。玩家於8月8日至8月17日期間只要有4天登入《決勝時刻：現代戰爭II 2022》與《決勝時刻：現代戰域 2.0》，符合資格將可收到免費禮物。