台中再添一家網美系咖啡廳！事業體橫跨建築業、機械業、餐飲業的清景麟建築團隊，旗下最新的網美咖啡廳「麟咖啡」，8月正式插旗台中市西區美村路，推出超狂甜點咖啡388元吃到飽搶市！

由日籍總監引進日本流行的食物放題，不僅提供多達15款甜點、麵包滿足螞蟻人的味蕾，店內飲品除單品咖啡外都可無限續杯，只要388元就可以開心享受2小時的美好時光，吸引年輕族群排隊嘗鮮！

隨著父親節即將來臨，「麟咖啡」推出8月8日父親節當日限定優惠活動，前50名消費者，就可以88元品嚐吃到飽方案！

距離草悟道不遠的「麟咖啡Lin Coffee」台中美村店，近期推出「甜點咖啡麵包吃到飽」活動，除了既有的招牌甜點「經典巴斯克」乳酪蛋糕，還提供多種不同口味的冷藏蛋糕、麵包等，近15種蛋糕點心隨你吃，連除了單品咖啡外的飲品品項，包含美式咖啡、拿鐵、冰淇淋咖啡、茶飲等都可以無限暢飲。

業者說，只要吃兩片蛋糕加兩杯飲品就能回本了，試營運期間吸引了許多喜愛甜點的民眾嚐鮮，直呼超划算！

因應絡繹不絕的人潮，即日起，「麟咖啡」特別延長營業時段，分為11:00~18:00及18:00~21:30兩個吃到飽時段，價位分別為388元與488元，488元時段，除了既有的吃到飽品項，還可享有精緻法式甜點無限品嚐，8月試營運期間免收服務費。