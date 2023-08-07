王偉忠新書造型如頑童。（金星文創提供）

王偉忠出新書。（金星文創提供）

王偉忠最近出版新書《欸！我坐到哪裡了！？：王偉忠繼續哈啦，不知老之將至......》，6日舉行見面會，吸引滿場讀者相見歡。讀者提出問題包羅萬象，從煩惱大齡女兒不結婚、到王偉忠如果要競選總統，會提出什麼政見？王偉忠笑說，他只有一條政見，而且人人用得到，就是想改革台灣的殯儀館！此話一出，笑翻全場。

王偉忠笑說，專欄寫了16年，自己也進入敬老卡的年齡，什麼都能寫，百無禁忌。新書《欸！我坐到哪裡了！？》收錄這4年的《今周刊》專欄短文，兼具趣味與感性，引起讀者共鳴，也紀錄下主持中廣節目《欸！我說到哪裡了？》一年多的幕後心聲，像訪談楊惠姍、柯文哲、楊志良等嘉賓，都帶來感動與趣味。

見面會現場有位讀者煩惱大齡女兒明明有男友，為何不結婚？王偉忠說，千萬不能催、也千萬不必問，因為現在離婚名人這麼多，怎麼結？怎麼養？都是年輕人要面對的問題！爸媽問多了，孩子搞不好會穿上最近很流行的T恤，上面寫著「你不要問！」

他書中除了談演藝圈現象，也抒發心情、評論時事，王偉忠聊起他拿到敬老卡的心情，除了能夠半價搭高鐵很爽之外，還覺得敬老卡就像是人生的勳章，拿這張卡、感覺像是身上掛滿勳章的北韓大將，很爽！這些心情也放進9月由于子育、郭子乾與王偉忠主演的全新舞台劇《謝謝大家收看》。

讀者還問如果王偉忠競選總統，只能提出一個政見，會是什麼？王偉忠笑說他覺得台灣最大的問題之一是「老無所終」，因為從南到北的殯儀館都很像「鬼廟」，感受真的不好，應該提升「人生美學」，讓「老有所終」的地方溫暖而且感性，說得觀眾連連點頭，甚至主動請纓要當他的競選總幹事！