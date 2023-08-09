台灣人普遍注重輩分、稱謂，一名25歲的女子，昨搭乘大眾交通工具，讓位給國小學童，她聽到學童的母親叮嚀孩子說「跟阿姨說謝謝」，讓她宛如晴天霹靂，「這句話也太狠了吧！跟阿姨說謝謝這句話多傷人」，文章上線後引發網友熱烈討論說，「妳是不是後悔讓位？」

原PO昨（8）日於PTT八卦版指出，搭乘大眾交通工具，碰到一位婦人帶著國小學童上車，她趕緊起身讓位，隨後聽到婦人對著學童說，「跟阿姨說謝謝」，她被稱呼阿姨直呼「這句話也太狠了吧！跟阿姨說謝謝這句話多傷人。」

貼文引發網友爆笑，「沒差啦！就當提早習慣，總會變阿姨的」、「孩子他老媽在裝年輕要體諒她」、「是不是後悔讓位」、「還好啦！我不到30歲也被叫阿伯跟大哥」、「很快就會變嬸嬸了，妳要適應」、「讓位還被叫阿姨，連二次攻擊」。

原PO也在留言中透露自己的年紀說，「被叫阿姨是我25年來重大打擊」，還說去早餐店用餐，店家都喊她妹妹。因此有人安慰她別太在意稱呼，「別太在意，對孩子來說的姊姊是還能一起玩的同輩的年紀，妳應該不會覺得妳同輩吧，所以這時候叫阿姨也是一種禮貌。」