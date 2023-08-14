「非理工科」有機會從事航空產業，朝陽科技大學推出STEM領域學士後專班，112學年度首開設「航空機械系學士後專班」及「職業安全衛生學士後專班」，提供非理工領域、具學士學位以上之畢業生及在職人士報考，利用平日夜間、周六及周日上課，修業2年滿48學分，即可同時取得學位及專業證照，跨領域轉職接軌產業。

朝陽科大校長鄭道明表示，今年首度開設之STEM領域學士後專班，主要是為文、法、商及設計等非屬科學、科技、工程及數學等STEM領域之大學畢業生量身打造，為有志轉換專長或規畫轉職之人士，提供迎合全球產業發展趨勢之進修管道。

其中，「航空機械系學士後專班」課程規劃航空法規、航空安全、航空維修、航空電子及無人機等航空前沿技術之應用，同時安排實作訓練，強化航空英文能力，並與長榮航太科技、亞洲航空、臺灣飛機維修公司及航太相關精密製造公司合作，提供專班學生畢業學成的入職管道。

此外，朝陽科大「職業安全衛生學士後專班」則在長期落實實驗室安全與化學品管理的基礎上，規畫職安衛管理專業課程，以輔導取得職安證照，成為職場安管理監督人員為培訓目標，並與財團法人車輛研究測試中心延伸合作，導入電動車充電環境風險評估及電池安全等實務課程，以培育以化學科技管理為基礎之全方位職業安全衛生管理人才。

朝陽科大今年新開設之STEM領域「航空機械系學士後專班」及「職業安全衛生學士後專班」，招生採書面審查免筆試，8月21日截止報名，創造非理工領域學子之學習契機，開啟就業新出路。