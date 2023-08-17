資深藝人方芳芳1993年嫁給食品業董座陳行青（丹尼爾）後淡出演藝圈、長期定居上海，直到2010年主持金鐘獎復出，而方芳芳去年賣掉上海豪宅，回台養老，她近日則和「最美歐巴桑」陳美鳳、曾國城聚會，美魔女難得同框，畫面美翻。

陳美鳳13日曬出與方芳芳、曾國城聚會合照，並發文：「方芳芳曾國城的對話實在太好笑、太口（可）愛惹，兩人的反應都超快，今天和他們的下午茶真的好愉悅，謝謝城城的~曾拌麵」，照片中，62歲方芳芳俏麗穿著短褲，白嫩美腿若隱若現，陳美鳳則隨興戴眼鏡、白色T恤入鏡。

方芳方和陳美鳳這2位美魔女難得同框，畫面美翻，網友紛紛說：「歲月對你們一點都不影響，美麗帥氣！」、「美女 真的保養很好喔！這兩位太美了啦！」、「大家都凍齡」，有人大讚：「好久不見的方姐依然年輕美麗」，陳美鳳也認同說：「保養的很好」。

方芳芳早期以清純玉女的形象走紅，也曾發過唱片，後來轉戰主持，她不吝嗇在鏡頭前展現活潑、搞笑，還擁「最美麗主持人」的封號，方芳芳1993年嫁給食品業董座陳行青（丹尼爾）後淡出演藝圈，因老公工作關係，長期定居上海，直到2010年和曾國城搭檔主持金鐘獎復出，方芳芳近年經歷疫情上海封城，讓她有所感悟，便賣掉上海房產返台養老，獨留獨生子Jason在上海工作。