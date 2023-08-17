趙薇遭全面封殺2年，神隱的她行蹤成謎，一度被傳逃到法國，直到趙薇被拍到低調現身北京機場，才間接證實她人平安，由於趙薇這兩年都沒有公開活動，全面消失有如人間蒸發，不過趙薇今（17日）罕見在IG發文，不只曬佛祖照還公開行蹤。

47歲趙薇2021年突遭全面封殺，作品被下架除名、微博超話被封，而她在微博上「被消失」，外界一度傳她已秘密移民、逃到法國，她隨後則在IG透露和父母在北京，還被網友直擊她在機場拿的是大陸公民身分證，才粉碎逃亡謠言。

由於趙薇這兩年都沒有公開活動，全面消失有如人間蒸發，不過趙薇今罕見在IG曬佛祖照，並寫下：「拉薩吉本崗藝術中心」，疑似公開行蹤，發文曝光吸引網友留言：「薇姐，你多來ig發訊息吧，大家也想你」、「希望薇薇一切安好」、「啥時候復出」、「薇姐想你」。

趙薇以《還珠格格》爆紅，之後在《情深深雨濛濛》飾演悲情女主角成功轉型，並接連演出《少林足球》、《天下無雙》、《夕陽天使》等片成為電影賣座女星，之後她演而優則導，2014年交出導演處女作《致我們終將逝去的青春》，事業蒸蒸日上，不過趙薇作品在2021年8月突遭下架、名字從作品列表中被消失，微博超級話題也被封，而趙薇被封殺的主因，傳聞是和馬雲親近有關。