部立苗栗醫院推薦依體質進行不同調理模式。（部立苗栗醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

隨著注重健康和養生觀念的普及，體質與調理也愈加受到大眾的重視，為加強服務並增進鄉親健康，衛福部苗栗醫院近年在安排社區大型健檢與癌症篩檢活動時，經常會邀請中醫師在會場提供免費「中醫體質分型」義診，讓鄉親有機會瞭解自己的體質，以增加疾病預防及改善體質，民眾參與熱烈。

部立苗栗醫院中醫科醫師楊哲彥表示，中醫認為不同體質要用不同的方式調理，養生才能事半功倍。那到底「體質」是甚麼呢？一般人觀念就是身體不舒服就表示體質有問題。事實上，體質是不同的人在形態結構、生理機能與心理活動等方面表現出來的特質。

形態結構如身體的高矮胖瘦，生理機能如怕冷怕熱，心理活動如愉快、鬱悶。常見胖的人較怕熱、較開朗，瘦的人較怕冷、易緊張煩惱。也有怕冷、想不開的胖子，怕熱、看得開的瘦子。大部分自己會先有感覺，有些人經過檢查後才發現問題，所以健康檢查、癌症篩檢及中醫的體質分型，就是希望幫助民眾能更瞭解自己的身體狀況。

體質是怎麼形成的？楊哲彥說，其實體質跟性格很像，有先天遺傳因素及後天環境因素，遺傳因素強的，後天條件怎麼調整也改變有限。所以體質形成的變數如遺傳、懷孕、年齡、性別、飲食起居、大自然的變化、社會變遷、疾病的輕重及治療的模式等都可造成不同的體質。

楊哲彥指出，常有民眾會疑惑什麼樣的體質比較好？壞體質又是如何？是否好體質就不會生病、壞體質就一定會生很多病？其實，好體質的人就是具有平和質而很少有病症，如有病症也很快恢復的人，體質差的人就反反覆覆的有身體或心理的問題，所以體質是會變動的，也可以調理改善的，有很多門診病患就是希望中醫能幫他調理改善體質，因為不好的體質已造成他們的困擾。

體質既然是會變動的，也可以調理改善，調理的模式要怎麼做才能改變改善原來不好的體質？依楊醫師的臨床經驗，調理的模式首先要瞭解自己目前的體質，試著想想這種體質是怎麼來的？中醫看診基本上就是四診八綱與氣血，四診「望聞問切」，八綱「陰陽表裏寒熱虛實」，從看的聽的問的摸的就可瞭解你是陰虛、陽虛、表熱、裏寒、氣實、血虛，進一步就可瞭解你是九種體質中的哪一種？再來調理就很輕鬆容易了。

楊哲彥並補充介紹，九種體質的主要表現：1.平和質：無明顯偏差2.陽虛質：怕冷自汗；3.陰虛質：失眠盜汗4.氣虛質：倦怠疲勞 5.痰濕質：食慾不振消化不良喉嚨卡痰；6.濕熱質：皮膚炎長痘子 7.血瘀質：痛經腫瘤冠心病；8.特稟質：過敏皮膚鼻子胃腸9.氣鬱質：精神鬱悶。