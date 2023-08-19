天后「CoCo」李玟驟逝一個多月後，流出她生前哭訴在《中國好聲音》受到屈辱的音檔，掀起軒然大波。李玟曾在《好聲音》上為學員周菲戈說話，揭露節目不公的黑箱內幕，卻疑似遭到節目組報復，害她當眾跌坐舞台；近日《好聲音》遭網友抵制，但李玟當初保護的2學員周菲戈和王澤鵬都沒發聲，因此被出征，但有知情人士透露2人處境，最慘可能毀了前程。

日前有李玟的粉絲曝光她生前控訴《中國好聲音》的音檔，內容提到自己質疑賽制不公，幫學員周菲戈說話，卻遭工作人員動手且侮辱；決賽當天李玟的腳傷已經非常嚴重，需要王澤鵬攙扶才能站在台上唱歌，節目組也同意，豈料，節目開始錄製後，把王澤鵬叫走，導致她站不穩後跌坐舞台上。

周菲戈（圖左）與王澤鵬（圖右）遭網友出征。（圖／摘自王澤鵬微博）

對此，李玟腦中只有一個想法，「28年做一個歌手，站在台上被人侮辱」，在身體不適的狀況下，還要面對這種痛苦，讓許多粉絲都相當心疼，紛紛揚言要抵制節目，不再觀看《中國好聲音》；另外有不少人發現，周菲戈和王澤鵬始終不吭聲，讓部分粉絲看不下去，出征2人微博留言怒灌。

在各種難聽留言下，有百萬博主跳出來緩頰，直言有很多大明星都不出聲挺李玟，周菲戈、王澤鵬有跟《好聲音》相關公司簽約，2人未來都在別人手上，豈敢隨便發聲，大家真的不要再為難他們；另外有當年在場的觀眾透露，王澤鵬有去攙扶李玟，並非網傳眼睜睜看導師跌倒的可惡之人。

李玟罕見動怒，當眾質問《中國好聲音》工作人員。（影片／中天娛樂頻道YouTube）