28歲香港男星徐文浩憑帥氣高挑的外型備受矚目，2018年因直播打開知名度，隔年接下兒童節目主持，同時也是TVB力捧藝人，前途一片光明。豈料，近日他卻被拍到與年輕正妹在計程車後座緊纏激吻。對此，他也做出回應承認此事，並還原始末。

網友近日傳出一段計程車的監視畫面，只見一位疑似是徐文浩的年輕男子與一位打扮火辣的長髮正妹坐在計程車後座，兩人越靠越近，下秒女方便轉身直接撲上他，臉頰幾乎貼在一起，互動充滿親暱，他見狀笑得合不攏嘴，十分享受女方獻殷情。

據港媒《東網》報導，徐文浩被問到此事，坦承和女方發展關係中：「前一天跟她出去喝了酒，喝完之後大家都醉了，我就叫計程車把她送回家樓下，然後我就走了！」而他過去曾和與電視台女神級主持人麥可怡公開交往，但戀情相當短暫，如今再被問起前任，他僅低調回應「已經分手很久」。

而徐文浩過往曾是《開心無敵獎門人》的「獎老」，最近又於《愛．回家之開心速遞》演整容醫生，將角色演繹相當成功，首次登場已跟「三太」樊亦敏有不少對手戲，工作機會不斷，深得觀眾喜愛。