李玟（CoCo）生前曾擔任《中國好聲音》導師，日前傳出李玟曾控訴節目賽制不公的影片和音檔，立刻引起網友們的熱議，疑似節目組導演柳驪的囂張發言更是火上澆油，浙江衛視主管機關浙江廣電集團發聲宣布要調查。前立委郭正亮21日在《新聞大白話》節目指出，怪不得刀郎那個歌《羅剎海市》這首歌會流行到在大陸炸開，像歌詞裡的「轉腚」，其實就在影射選秀節目導師轉椅子的動作，這類做假腐敗行為不該存在。

「這個反映了...怪不得刀郎那個歌會流行！」郭正亮表示，到處都是一些奇奇怪怪的腐敗行為，怪不得《羅剎海市》這首歌會在中國大陸炸開！就有一些影射，那個叫「轉腚」，影射導師轉椅子，事實上就在講「那又鳥」。

郭正亮直言，本來演藝圈就是要整頓，但好像還沒有看到這方面的整頓，就是演藝圈的腐敗行為，前一陣子都是在查逃漏稅，像范冰冰是查逃漏稅，是針對演藝人員的個別行為。我們現在是在講這種體制內的貪污行為，因為他們這個基本上都是國營的，實在不應該存在這種行為。其實後來跟《好聲音》競爭的節目也蠻多的，但其他節目就沒聽到頻繁地傳出，裡面有「set好的」、做假的，一大堆，「我們苑老師有內線情報！」

「凡事有因必有果，三個理由！」苑舉正指出，第一，在媒體管制的同時，國營辦的媒體又要搞一些這種歡樂節目，就會出現這種東西，因為很容易受到大家的追捧。第二就是資本化無孔不入，主要就是浙江衛視提供一個平台，連澳洲人的節目也在這裡製作。

苑舉正強調，第三就是自媒體的發達，這些內容看了以後怵目驚心，在李玟發生不幸的事件之前，就已經爆出來了，所以李玟當時就在抗議，但那個時候沒有受到大家的重視。現在李玟離世之後，大家的情緒就增加非常多，也造成浙江衛視的股票一直下跌，說明了這樣的社會現象。