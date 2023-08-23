麥當勞「夏季優惠券」主餐、雞塊、薯條加飲料四件組只要101元，五件組也只要159元，平均打6折。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王三牲漢堡單點100元、套餐145元。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

拿坡里腿排桶9月6日前1台斤、2台斤都有折價，會員還能再省10元，最高省107元。（三商餐飲提供／朱世凱台北傳真）

必勝客聯名《進擊的巨人》推出「進擊の三角盤」和「熱血の保溫袋」，聯名周邊每間門市限量不到100份。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

中元普渡就在下周，來不及準備的民眾喜歡直接到速食店購買，實際走訪廟宇同樣能看見不少年輕信眾直接拎著一袋速食擺在供桌上，可見拜拜商機也讓速食業者分杯羹，現就有三牲堡新品或大份量炸雞促銷，刺激青世代或嘗鮮客購買，預期拉抬臨櫃買氣1至2成以上，外送部分因天氣多變影響，近期訂單增長至少5％。

麥當勞9月19日前推夏季優惠券，澎湃套餐包括麥香雞、麥克鷄塊、小薯、飲料只要101元；勁辣雞腿堡、麥克鷄塊搭小薯、勁辣香雞翅和飲料只要159元，等同打6折；拜拜懶得拿大包小包或是怕吃不完，用小點心祭拜也是不錯的選擇，29日前歡樂送網路訂餐輸入優惠碼BOGO，即可享大薯、金黃地瓜條等買一送一。

漢堡王推出三牲漢堡餐，將酥炸豬排、酥香脆雞排、阿拉斯加鱈魚排一同入堡，並加入清新酸甜法式芥末籽醬和起士調和，融合三種肉排風味，號稱口感不違和又能提升飽足感，24日起開賣；同時也應景推限定款「三炷香華嫩雞柳條」只要33元。

拿坡里炸雞專賣店則以「拿坡里腿排桶」搶搭商機，9月6日前「1台斤腿排桶」原價248元、特價209元；「2台斤腿排桶」原價496元、現只要399元，標榜酥脆多汁富含微辣滋味；此外，31日前登錄App可獲得會員獨享優惠券，上述腿排桶再省10元。

肯德基推「中元澎派桶餐有呷有保庇」滿足拜拜需求，25日前開放預購，除經典咔啦脆雞外，還加入新品韓式雙醬中元桶及蔥麻上癮中元桶餐，最低下殺54折。必勝客與人氣動畫《進擊的巨人》聯手推聯名商品加價購活動，即起訂單滿400元加價99元就可以抽「進擊の三角盤」角色盲盒、加價199元就能將「熱血の保溫袋」帶走。

達美樂以台灣特色食材為賣點推「台灣在地披薩」系列，攜手客委會推「客家小炒」與「梅干扣肉」披薩，外帶12吋大披薩只需434元、9吋披薩只需284元，讓祖先能嘗到熟悉的台式美味。