距離2024年總統大選投票日，愈來愈接近。前立委郭正亮舉前總統陳水扁為例，阿扁曾講「如果當選我就把他抓起來」，這才是選舉。他建議國民黨總統參選人侯友宜，講話要具體，比如im.B這件事發生，侯友宜也許可以說「一定讓他判無期徒刑」，這樣講了人家才有feel。

郭正亮23日在《下班瀚你聊》節目中表示，民進黨一路就是這樣跌宕起伏，可是為什麼選舉逐漸得分，就是累積上來的，因為敢表態。選舉如果沒有表態，對照出旗幟鮮明的差異，怎麼知道選你是在選什麼。

郭正亮舉例指出，針對國民黨那時的黑金問題，阿扁就說「如果當選我就把他抓起來」，阿扁就是直接講，這樣才是選舉。

郭正亮建議，侯友宜也能講這麼具體，除了說當過警政署長，所以最懂治安，所以選他治安一定好，這誰聽得懂？

但如果說「im.B這件事如果發生，一定讓他判無期徒刑」，這叫「畫政治唬爛」，你雖然不是法官，可是講了民眾會有feel。