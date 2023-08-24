大陸女星張檬當年一出道就以盛世美顏獲得關注，但她卻跑去整形，在節目上遭製作人于正批評「特別可怕」，也讓她幾乎沒太多戲劇工作，一度轉型跑直播帶貨。不過，張檬事後坦承後悔整形並已取出假體，近日于正也在微博大讚她新戲表現，直言她是個非常優秀的演員，兩人互動令網友超驚喜。

于正日前在微博發了長文，聊到自己與張檬的緣分，張檬整形前演出過許多由于正編劇、製作的電視劇，他表示從2017年後就沒有合作，直到在節目《我就是演員3》才再見面；當時于正發現張檬從原本演技好變得浮躁，且見到整形後的張檬忍不住批，「看到妳的鼻子高聳入雲，特別可怕」，引起軒然大波。

張檬時隔多年終於再演出于正製作的電視劇。（圖／摘自于正微博）

直到于正得知張檬為了重回戲劇圈，不僅取出整形放入的假體、開始戒酒、放棄應酬，更認真審視自己人生後，整個人散發自信光芒，她也向自己表達想演戲的欲望，而且不限角色類型；而張檬終於再次出演于正製作的劇，她優秀的演技也獲得他的讚賞，稱她是非常優秀的演員。

其實張檬過去光以一個鏡頭就令觀眾留下深刻印象，10年前更在電視劇中戲分多過唐嫣，就足見她是多炙手可熱的演員，但她卻因整形事業走下坡，失去她本身的靈氣，讓網友都直呼可惜；慶幸的是，張檬終於強勢回歸，她本人相當感謝于正外，也強調「會努力的，再小的角色都是機會，我要抓住機會」。