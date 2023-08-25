設計師胡俊丞以「古寫都耕」為主題，設計上採用灰黑白無色系去堆疊出方格漸層，呈現黑白照片氛圍感。（胡俊丞提供）

設計師陳聖元以及其作品。（北市商業處提供）

設計師陳聖元以作品「茶色山水」獲得學生組金獎，研究用不同茶染技法，讓布料呈現出山水畫意境。（陳聖元提供）

發掘新銳設計師，2023「台北好時尚」昨公布比賽結果，今年以【 】in TAIPEI為競賽主題，設計師組金獎由胡俊丞以作品「古寫都耕」脫穎而出，學生組金獎則由陳聖元以作品「茶色山水」奪得，設計師組金獎設計師胡俊丞表示，製作時最大挑戰是手編長版大衣，一天花8小時在編織，共耗時2周才完成。

Agaru設計師胡俊丞表示，去年贏得TFDA新人獎，今年能再獲台北好時尚金獎，感覺很開心，也遇見不少前輩，希望之後有更多機會，他也提到參賽動機是想創立品牌，但沒有雄厚背景，希望透過比賽，讓大家認識他，也能獲得更多經費支持創作。

談到「古寫都耕」設計理念，胡俊丞說，當現代人想了解民國時期，常會通過黑白照片去猜測當時服裝、風土民情，才用灰黑白無色系去堆疊出方格漸層感，呈現黑白照片氛圍感，並用務農元素融入現代都市版型。

胡俊丞也說，製作時最大挑戰是手編長版大衣，一天花8小時在編織，共耗時2周才完成，中途一度想放棄，加上長時間趴在地上工作導致背痛，但想到有好成果就會咬牙撐下去，他也鼓勵所有設計者，「不要因為事情很難就不去嘗試」，也許設計很好，但可能技巧跟不上，肯學有天也可完美呈現作品。

學生組金獎設計師陳聖元則分享，這次主題是「茶色山水」，因為家裡經營茶葉加工及進出口生意，加上本身喜歡北宋文人山水畫，研究用不同茶染技法，讓布料呈現出山水畫意境，也帶入文人畫核心「以詩入畫，以畫入絲」。

陳聖元也說，其中開發布料較為困難，過去沒有人用茶染呈現山水畫質感，為此必須嘗試各種素材及手法，前後構思3個月，製作則花2個月，但因為有從小學水墨畫經驗，很快就能上手，作品相當於融合自身背景、成長經歷、東方美學，並反應出對當代時裝的想像。

對於榮獲金獎心得，陳聖元表示，比賽時沒有想很多，就是盡可能準備好，但能看到作品在台上走動還是很感動，未來希望繼續努力學習往目標邁進，他也提到，現在的服裝門檻不高也流行快時尚，但若以永續概念來思考，「希望透過巧思帶給服裝更多溫度」。

商業處表示，這次「台北好時尚」比賽，設計師組由蘇偉碩及張文馨獲得佳紡國際特別獎，劉育嘉以作品「柏努利漫遊」獲佳作，林尚瑞以作品「叁：天，已經要光」獲銀獎，金獎則由胡俊丞以作品「古寫都耕」脫穎而出；學生組黃詠琪以作品「和光同塵」獲得銀獎，陳聖元以作品「茶色山水」拿下金獎，9月將在大稻埕碼頭及圓山花博公園舉辦靜態展。