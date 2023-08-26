麥當勞是深受許多人喜愛的連鎖速食品牌，其中薯條、勁辣雞腿堡等品項更是擁有超高人氣。不過非常受歡迎的勁辣雞腿堡卻隱藏著一個都市傳說，一名網友發文分享自己到麥當勞點勁辣雞腿堡的時候「每吃必拉」，引來許多人留言回覆，造成熱烈討論。

比大冰奶有效？勁辣雞腿堡「吃完必拉」？

一名網友在PTT發文表示「麥當勞這漢堡到底是加了什麼啊」，文中他提到自己到麥當勞點其他漢堡吃的時候都很正常，唯獨勁辣雞腿堡每次吃完回家都會拉肚子，讓他非常不解背後的原因，「吃完勁辣雞腿堡回家直接爆拉，比大冰奶還有效。」

貼文引來許多網友共鳴，不少人都表示自己吃完勁辣雞腿堡後也有類似的情況，「減肥套餐」、「勁拉雞腿堡」、「每次必拉，真的很神奇」、「它的辣度真的很奇妙，吃完一定肚子痛」、「真的，吃完必拉」、「請正名烙賽雞腿堡」、「便秘剋星」、「原來不是只有我，大家都一樣」、「我年輕時吃都沒事，上了年紀後一吃就拉」、「解便秘雞腿堡」、「原來我不寂寞」。

網笑「勁拉雞腿堡」 每吃必拉還是有超高人氣

許多網友都留言表示自己也有吃勁辣雞腿堡後拉肚子的經驗，笑稱是「勁拉雞腿堡」，在Google搜尋「勁辣雞腿堡」時也可以看到底下的關鍵字出現「拉肚子」，顯示出其實不少人都曾有過類似問題。雖然如此，勁辣雞腿堡仍是很多人到麥當勞時必點的品項，和早餐店的大冰奶有異曲同工之妙，「我便秘時都去買來吃，超爽」、「烙賽雞腿堡豈非浪得虛名，我超愛吃」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在麥當勞目前常駐6款漢堡的聲量比較中，勁辣雞腿堡在近一年的網路聲量共有4,112筆，在所有漢堡之中排名第3，雖然被網友封為「勁拉雞腿堡」，但仍有很高的人氣。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲麥當勞基本款漢堡近一年聲量比較。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月25日至2023年08月24日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『麥當勞漢堡』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。