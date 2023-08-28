氣質女星郭碧婷2019年嫁給香港娛樂大亨向華強的兒子向佐，不過近期卻屢傳婚姻亮紅燈的傳聞，不過郭碧婷始終未對此發聲，而向佐則時不時在社群上曬出一家人甜蜜互動的生活日常，看似以行動破除謠言。而近日郭碧婷參與公開活動，相關照片事後也在社群上流傳，有人稱她越來越像婆婆向太，引發討論。

郭碧婷昔因氣質出眾獲得不少粉絲的讚賞，而她與向佐結婚後卻屢傳婚變消息，並因婆婆向太霸氣發聲護媳，使婆媳互動成為討論話題。近日，郭碧婷出席活動的近況照流出後，有人指出她過往僅是氣質與向太相似，但近年來連長相也變得相像，乍看之下還會認錯。

相關消息曝光後，在陸網上引發討論，更登上微博文娛熱搜榜的榜首位置，聲浪不斷。其中，除了有網友大讚郭碧婷的氣質外，還有人留言指出：「變成向佐害怕的模樣，他就不敢不聽話了」、「真的隨婆婆了，標準貴婦，還是很美」、「郭碧婷才是向太的親女兒吧。」不過，也有人認為相關畫面經過後製產生，直言：「一看就P圖了，她的鼻子可不長這樣」、「沒必要硬P，她前幾天與美甲師的合照還是很漂亮的。」

此外，還有人挖出向太年輕時期的舊照片，認為向太年輕時也十分漂亮，並不輸給郭碧婷，大讚：「一整個被向太年輕時的模樣美哭了」、「她年輕時也是個大美人。」事實上，向佐近期多次在社群上曬出一家人出遊的日常，其鏡頭中可見到郭碧婷清新脫俗的美貌，屢屢吸引粉絲們前往朝聖。