命理專家周映君分享，一個觀念傳統的媽媽抱怨說，最近北上去幫兒子慶生，結果兒子的朋友和女友竟端出一個棺材形狀的蛋糕，讓她當場看傻，氣到直接賞了兒子女友一巴掌，就直接回老家，引起網友討論，不少人認為這位媽媽的反應太超過了，不管怎麼樣都不應該動手打人。

周映君近日在節目《新聞挖挖哇》上分享，曾遇過一個觀念傳統的媽媽抱怨，兒子生日當天，她特地從南部北上去找兒子，想要幫兒子煮一碗豬腳麵線慶生，怎料兒子卻說朋友們和女友已經說好要幫他慶生，因此決定把媽媽一起帶去慶生現場。

周映君表示，他們一到慶生現場，兒子的朋友就推著餐車走出來，上面擺著一個「棺材」形狀的翻糖蛋糕，上面寫著斗大的「升官發財」，壽星本人看了覺得很有趣，但壽星的媽媽卻差點氣瘋，因為她認為兒子的朋友和女友這樣惡搞蛋糕，根本就是在觸兒子霉頭，接著就走到兒子女友面前，直接賞了一巴掌。

周映君指出，那一巴掌下去以後，現場氣氛瞬間僵掉，壽星的媽媽則頭也不回衝回南部老家。事後兒子不斷打電話給媽媽，想要解釋這不過就是年輕人之間的玩笑，而兒子和女友也專程回老家，向媽媽道歉，但媽媽就是不買單，還明確表示不同意兩人在一起。

節目現場來賓聽完以後持不同意見，有些人認為這沒什麼好生氣的，不過就是年輕人之間的玩笑而已，媽媽的反應有點太激動了；但也有人認為這個玩笑太超過，對於老一輩的人來說，看到真的難以接受，不過動手打人還是過了頭。

影片也引起網友討論，「雖然我們這個年紀不認同現在年輕人的奇怪心態，但打人真的過份了」、「這是哪門子的慈母？沒搞清楚前因後果就動手，不管怎麼說，都該是母親去對兒子女友賠罪」、「其實甩巴掌是真的有點過了，寶貝自己兒子之虞，也要想那是別人的女兒，更不用說沒搞清楚整件事情了」。