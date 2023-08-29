羅時豐、小禎近日在主持的東森綜合台《今晚開讚吧》討論「常聽老人言，吃虧在眼前？長輩的勸世『驚』句早就過時啦！？」主題。昔日八點檔當家花旦崔佩儀，回憶起剛進演藝圈闖蕩的經歷，透露曾遇過帶通告的經理背地裡抽佣，經紀公司卻默許一切不解決，她積怨已久憤而離開公司，前經紀人對此大為不滿，更放話要動用老三台力量封殺她。

她說，即便事後經紀約轉簽給瓊瑤，也因先前製造的敵對關係，導致好長一段時間接不到任何戲約，所以她以長輩立場奉勸年輕人，千萬不要樹立敵人，要好好處理關係，才不會把路走窄。

節目中，羅時豐特別留意到李唯楓當天講話，表情咬牙切齒呼吸似乎不太順暢，他自曝前陣子剛動完疝氣手術，太久沒上節目看到小禎有點緊張，於是出現「疝氣不接下氣」窘況！而開完刀體虛氣弱去錄影，竟意外釣出一票藝人朋友同病相憐，李唯楓加碼爆料大學生好友劉璇、蘿莉塔也有疝氣，小禎不禁直呼他超壞給人家講出來！另外，李唯楓自揭術後困擾，表示住院時醫生護士太頻繁來巡床，讓他既害羞又尷尬不知如何是好，小禎笑虧他：「『唯疝』不欲人知！」瞬間笑翻眾人。

黃露瑤則分享，聽長輩說女生來生理期後就不會再長高，讓她嚇得瘋狂嘗試各種偏方，其中一招是要每天按頭頂刺激穴道，她突發奇想用頭頂牆壁加強功效，甚至還聽信錯誤資訊洗澡不洗腳底板，不擇手段累積腳底繭只為變相增高，荒謬行徑讓人超傻眼！羅時豐好奇問黃露瑤：「妳現在腳皮還很厚嗎？」小禎開玩笑回：「你以為那是高跟鞋嗎？是她的腳繭！」惹得全場哄堂大笑。本集將於今（29日）晚間8點在東森綜合32頻道《今晚開讚吧》播出。