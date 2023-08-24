藝人胡小禎曾受多囊卵巢綜合症的折磨，導致她內分泌失調以及新陳代謝出現問題，努力健身維持身材的她，近期帶狀疱疹又復發，讓胡小禎無奈道「本來想說很久沒看到你了」。

胡小禎24日在IG上發文，「壓力調解失敗下的產物，每次壓力大、免疫力下降，就會長帶狀疱疹在腰間，本來想說很久沒看到你了」，文章中透漏到，胡小禎並不是第1次患有帶狀疱疹，並拍攝帶狀疱疹的模樣，可見在腰間的紅塊中有許多白色疹子，令無數網友前來關心。

貼文一出，許多患有帶狀疱疹的網友紛紛表示，「免疫力下降或壓力大會再復發，本人復發3次了，還會神經痛」、「你想她的時候，她就來了」、「去打一針B12，這個不會斷的，請保重」、「別想它，一呼喊就報到」、「跟我一樣一直瘋長」。

胡小禎表示，自己在壓力大、免疫力低下時，帶狀疱疹就會復發。（圖／胡小禎IG）

根據台大醫院網頁上資訊，「帶狀疱疹」為正式名稱，也就是民間俗稱的「皮蛇」，雖然甚少致命機會，但後遺症卻讓人苦不堪言。此症狀好發於年紀大與免疫能力較差者，但事實上，任何年紀的人都有可能罹病。發病時會產生局部疼痛麻木，表皮出現紅斑，然後生出水疱，大部分都會在5到10天左右結痂，但仍有超過1成的患者會在結痂後仍有疼痛感，甚至持續長達幾個月，被稱為「疱疹後神經痛」。