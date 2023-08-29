英國大英博物館於當地時間16日傳出文物被盜，也是近30年第6次發生盜竊案，包括希臘、奈及利亞等國再次呼籲英國政府歸還文物。中國大陸網路輿論也再次炸鍋，「請大英博物館無償歸還中國文物」的呼聲引發熱議。前立委郭正亮29日在《頭條開講》節目指出，英國國會1963年修訂《大英博物館法》，禁止博物館返還任何物品，所以英國的官員是不能夠做決定的，必須要國會修法，早就擺明了製造一個不能歸還的障礙。

根據《法新社》報導，大英博物館上週表示，館方在發現館藏文物「遺失、失竊或損壞後」，已解雇一名員工，並通報警方。大英博物館透過聲明表示，這些失竊或損毀的館藏包括西元前15世紀至西元19世紀間的金銀珠寶、半寶石和玻璃寶石。根據英媒《衛報》報導，就文物遭竊發出警示的丹麥古董商格拉德爾（Ittai Gradel）估計，這起竊案恐有高達2000件文物遭竊，包括幾乎一整批沒有登記的寶石。

「大英博物館裡的中國寶物有2.3萬件！」郭正亮質疑，平常公開展出約2千件，所以他這2.3萬件都有列管嗎？還是有盜賣？沒有人知道！

郭正亮提到，英國國會在1963年修訂《大英博物館法》，禁止博物館返還任何物品，所以英國的官員是不能夠做決定的，必須要國會修法！

郭正亮直言，「他就擺明了啦，製造一個障礙！」