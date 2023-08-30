政府專案補貼雞蛋從3月到7月進口殼蛋逾1.4億顆，《民報》發現，去年9月成立、資本額僅50萬的一人公司「超思」竟獲農業部1.75億元補助款。國民黨前台北市議員羅智強今(30日)在臉書發文直酸，「陳吉仲補助上億，綠色淘金術，真香！」網友也紛紛質疑「無法可管嗎」、「再深挖」。

根據《民報》指出，農業部資料顯示，政府專案補貼雞蛋從3月到7月進口殼蛋逾1.4億顆，政府總補貼進口雞蛋價差5.69億元，不算液蛋，平均每顆進口雞蛋價差補貼為3.9元。去年9月成立，資本額僅50萬的一人公司「超思」，竟獲得農業部上億補助款，進口數量卻是「廠商申請不公開」。5月以後，台農發、中央畜產會、老字號羽禾等進出口貿易商獲得生鮮殼蛋補助，唯一的生面孔即為「超思」。

資料也可看出液蛋（無蛋殼，供二次加工）市場，也只有「台農發」和「超思」兩家公司進口，「超思」在液蛋獲取320萬元的補助。帶殼蛋方面，從國貿局資料看不出進口數額，但《民報》提到，「超思」恰巧於8月被食藥署公布，從巴西進口的8萬3860多公斤帶殼蛋，驗出氟甲磺氯黴素0.021 ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008 ppm，依規定這兩種動物用藥都是不得檢出，因此一共8萬3860多公斤全都依規定要退運或銷毀。

《民報》根據食藥署的數額，再經由農業專家憑此推估，這批不合格的雞蛋從公斤數換算就是4個大櫃，約132萬顆雞蛋，這是一批的量；「超思」進了75批，以農業部一顆3.9元雞蛋補貼款換算，超思拿了1.75億元的補助。然而超思公司登記地位於岡山一處民宅，究竟物流倉儲在哪裡？

對此，《民報》致電「超思」負責人秦語喬，詢問資本額、國貿局登記及人力、冷鏈等問題。秦語喬回應強調，資本額少不代表公司資本那麼少，但不清楚國貿局登記被申請隱藏，冷鏈物流倉儲等問題，她也不方便透露。

國民黨立委鄭麗文29日痛批民進黨掏空國庫，羅智強今也痛批這是陳吉仲的「綠色淘金術」，網友也紛紛留言表示，必須查到底，向人民交代。

農業部昨(29日)對此澄清，專案雞蛋由中央畜產會或委託合法貿易商進口，再由中央畜產會負責國內調度，以產地價銷售給加工業者並以平價銷售給民眾，國內價差由政府吸收，並非補助特定進口商「超思」公司。