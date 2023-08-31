旨在讓聯合國專家團隊續留馬利的提案，今天遭到俄羅斯否決。這些專家指控外國部隊涉及大規模虐待，暗指與俄羅斯有關的傭兵組織「瓦格納集團」。

法新社報導，聯合國安全理事會15個成員國中13國支持的提案，把預定本週到期的制裁延長一年，並讓專家們續留馬利。

但俄羅斯動用否決權，阻止馬利前宗主國法國與阿拉伯聯合大公國主導的這項提案。中國棄權。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）指出，制裁於2017年首次實施，旨在支持長期陷入困境的馬利達成和平協議。

專家小組批評馬利軍隊及其「外國安全夥伴」（明顯是指瓦格納）的行動後，西方大國指責俄羅斯報復。

8月提交給安理會的報告指出，據稱馬利武裝部隊及其外國和當地盟友對婦女實施的暴力行為，是有系統且有組織的行動。

美國特使伍德（Robert Wood）表示，沒有專家監督的制裁將使所有的努力起不了效用。

伍德說：「俄羅斯試圖取消專家小組的授權，以壓制瓦格納在馬利行動這個令人不安事實的揭露。」

他補充說：「太多人繼續遭受暴力與俄羅斯行動之苦，安理會未能更新解決這場危機的一些最重要的國際倡議。」

即將到期的制裁措施禁止違反2015年和平協議者旅行並凍結其資產，實施力度有限，且只有8人受到制裁。

俄羅斯已接受延長制裁，堅持此為最後一次，並希望專家小組立即結束。