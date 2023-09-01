韓國男團「HOTSHOT」出身的盧太鉉，因參加選秀節目《PRODUCE 101 第二季》暴紅，雖然並未進入出道組「Wanna One」，但後來與其他遺珠們一起組成「JBJ」活動7個月，近日他宣布將在10月21日來台舉辦首場個人粉絲見面會，沒想到主辦單位竟出奇招，找來他在JBJ時期的2位戰友髙田健太與金相均當嘉賓，讓粉絲興奮直呼：「不敢相信！」

盧太鉉曾在2017年末以「JBJ」成員的名義，來台與粉絲共度聖誕節，中間經過疫情直到今年4月改以舞團「MBITIOUS」名義再度登台，沒想到半年後終於可以用自己個人名義來舉辦見面會，3次造訪都以不同身份登寶島，他也隔海喊話：「大家一定要來，我會準備很棒的演出。」主辦單位在跟經紀公司多次協商後，韓國也爽快答應，因此促成只有台北場才有的完全限定內容，意外湊成「半團」JBJ。

「2023 ROH TAEHYUN FANMEETING [10.15 MHz] IN TAIPEI」將於10月21日晚間19點30分在台北三創生活園區5樓Clapper Studio舉行，只要購票就可獲得「Hi-Touch會」、「限定小卡組」之外，還有機會可抽到「一對一合照」、「五人一組合照」、「簽名會」、「親筆簽名明信片」、「親筆簽名拍立得」共7大福利，門票將於本週日（3日）13：14在KKTIX售票網站及全家FamiPort機台正式啟售，更多詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書專頁、IG。