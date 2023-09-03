香港談話節目「戀講嘢」每集都會邀請年輕女性分享愛情話題，在最新播出的節目中，找來一位23歲「米線」分享故事，她為了和男友增加刺激感，竟然主動找女網友玩「3人行」，米線表示自己有「受虐癖」，看到男友和其他女生有親密互動都會吃醋，但她同時又有快感，大尺度談話內容立刻引發網友討論，米線的背景、IG也全被起底。

23歲「米線」在節目中分享，為了和男友增加刺激感，會主動找女網友玩「3人行」，她事前還會和對方約見面，確認對方個性、是否「照騙」，米線還提到2次的「3人行」經驗，分別是從沒和男人有性行為的女同性戀者，另一位則是外表斯文但內心開放的雙性戀女子，她也提到，不會找顏值太高的女生，避免男友愛上對方。

米線表示自己有「受虐癖」，看到男友和其他女生有親密的性行為互動都會吃醋，但她同時又有快感，談話內容讓人聽了臉紅心跳，米線也被網友起底，本名是鍾心悅，是香港大學畢業生，2021年曾參加香港選秀節目「全民造星4」，當時走乖乖女、文靜路線。

《全民造星IV》Pre round比賽 米線 跳舞＋戲劇 《Chain Hang Low (Crizzly & AFK Remix)+Full Circle》

不過米線現在IG則充滿熱舞影片和男友放閃合照，她也不吝嗇展現好身材，常PO出大尺度性感照，同時，她還是一位插畫師，專畫18禁漫畫。