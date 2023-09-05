設計總監暨活動大使 Daniel Wong將北港媽祖盃全國馬拉松「為愛而跑」的精神帶到法國波爾多。（主辦單位提供／朱世凱台北傳真）

北港媽祖盃全國馬拉松賽事今年迎來了第12個年頭，來自世界各地的選手們都將匯聚在這片土地上，這場結合台灣傳統在地信仰的賽事將於12月2日開跑， 9月20日前都可以報名。今年品牌Logo與視覺設計則帶來嶄新氣象，邀請華裔設計師Daniel Wong操刀，除了為賽事賦予英文名稱，更為賽事活動定位為一個以「愛」為出發點的路跑賽事，希望每個參與者都能感受到媽祖的守護和關懷。

北港媽祖盃全國馬拉松的設計總監暨活動大使Daniel Wong一馬當先，不僅是北港媽祖盃全國馬拉松賽事的領航者，更是一位傳播「為愛而跑」精神的楷模。他表示能夠將北港媽祖盃全國馬拉松「為愛而跑」的精神帶到法國波爾多，在法國梅鐸紅酒馬拉松中將台灣文化的精髓融入到每一步的腳印中，成功征服這個國際賽事，為台灣媽祖文化帶來了無限的榮耀，使這場跨越國際的馬拉松不僅是一場體育賽事，更是一個燃燒熱情的機會，讓更多國外朋友們能夠更認識台灣、認識北港朝天宮。

今年也特別邀請熱愛運動的品牌活動大使-藝人黃沐妍（小豬）與大家一塊奔跑，而賽事最精彩的亮點則是邀請到了華納音樂旗下TRASH樂團吉他手-頤原為北港媽祖盃全國馬拉松Mother Marathon品牌製作一首專屬北港媽祖盃全國馬拉松的主題曲-「瘋媽祖」。北港媽祖盃全國馬拉松同時推限定加購商品，不僅有紀念價值，更是寓意著幸福與祝福，包括象徵事業健康桃花的「祈福手環」、將護身符的經典與創意融合的「圓滿兔獎牌」等。