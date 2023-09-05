國立基隆高中在高一的暑期輔導課程中，安排了一場媒體識讀講座，讓高一新生學會如何在資訊爆炸的年代裡，發現並利用科技帶來的利與弊。（中嘉吉隆提供／張志康基隆傳真）

在網路資訊爆炸的年代，怎麼能夠確定看到的資訊不是假新聞？為了讓高一新生能夠學會在氾濫的資訊裡，辨別出假新聞及詐騙訊息，基隆高中與基隆市政府觀光及城市行銷處合作，中嘉寬頻｜吉隆協辦，舉辦了媒體識讀講座，教高一新生辨別假新聞及手機剪輯影片。

國立基隆高中表示，用手機拍照與錄影是學子每天都會用到的手機功能，但怎樣拍出大家想看、一眼可看出重點，可以抓住大家目光的內容卻是一門藝術。另外，在學習的過程中，同學們也往往會利用影片或照片輔助，讓自己的作業或報告，更吸引人。

在這次暑期輔導中，基中安排了手機剪輯課程，由中國科技大學副教授李佳懷主講，從解構影音創作開始切入主題，讓學子們透過親自實作與作品分享，瞭解如何拍出精采的影片。

在理解如何創作自己的影像作品後，學生們也會發現，隨著目前VR、AR、大數據、AI等科技的推陳出新，許多假訊息也因應運而生，人們容易被假新聞蒙蔽、被假訊息詐騙。根據課程當天的調查，有超過一半的同學都收過詐騙的訊息。講師介紹了「事實查核中心」網站與「165反詐騙網」，並分享實際假新聞案例讓同學判斷，藉此讓同學們瞭解「媒體識讀」的重要性。

基隆校方表示，現在的學生都需要接收許多不同課程的刺激，校方認為，透過不同領域的刺激，可以讓學生更具備面對社會的能力。基中也感謝基隆市政府跟中嘉寬頻｜吉隆的大力協助，讓媒體識讀課程提早進入校園，讓學生們在AI數位時代，聰明又安全地吸收新知識。