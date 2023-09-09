38歲香港男星、「BOYZ」成員張致恆（恒）2019年雙喜臨門和粉絲雯雯結婚，生下3子後，4年來雙方多次傳出婚變，又因為張致恆婚前劈5女的八卦流出，讓張致恆在演藝圈工作全無，挨封「世紀渣男」不得不去餐廳打工。近日他突然宣布跟鬧離婚的雯雯又生下第4胎，讓外界相當驚訝，而他一個月前才被爆跟高利貸借錢，還疑似答應要用老婆「肉償」，但已經被他否認。

外型帥氣的張致恆婚前是萬人迷，緋聞無數，2019年他死會和雯雯奉子成婚，生下2個兒子後，雯雯便開始在網上抱怨老公不思進取還欠債，去年一度宣布離婚，因意外懷了第三胎復合，有網友問雯雯明明經濟條件不好，為何不戴套？她則表示這是他們的私事，「窮不代表沒資格生小孩，上天送的禮物，一定有他的原因，窮就窮養，最重要的是小朋友開心。」

雯雯先前回應不避孕主因。（圖／翻攝自ugly__mama IG）

昨張致恆宣布第四個兒子報到，但其實上月他才被富二代KOL Sean Lam爆出多個借錢音檔，連500元港幣生活費（約2046元台幣）都要找人借，還有疑似他的音檔說老婆找人借了1萬元，「但那人說3天不還錢要用老婆肉償」，另外還有借錢買尿布、坐車的音檔，對此，張致恆上月發文回應希望外界收手，不要再欺負他的家人。

張致恆表示，自己確實做錯過事，找高利貸借錢，他一直以來的缺點就是遇到麻煩事情就會逃避，但這次選擇為家人站出澄清，「首先第一件事我沒找老婆肉償，第二件事只是當時我的小朋友沒找到學校，我怕他要念特殊學校」，第三他爸爸雖然一直擔心他，但只給過他幾次錢，不是每個月都給他錢，最後張致恆向所有債主道歉，希望「罪不及妻兒」，他會盡快還錢，希望大家不要再用網路霸凌他們一家。