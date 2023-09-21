麋先生為電影《周處除三害》量身打造片尾曲〈壞蛋〉。（相信音樂提供）

金曲樂團麋先生成軍10年，合作《模仿犯》、《華燈初上》等多部爆款影集，累積破千萬點閱，儼然成為近年影劇合作首選，今（21日）再釋出新歌〈壞蛋〉搶先聽，該曲為阮經天主演最惡電影《周處除三害》所量身打造的片尾曲，狂野嗨炸的60秒影片釋出，搖滾魂炸裂讓人熱血沸騰，完美呼應電影中的劇情氛圍。

〈壞蛋〉創作靈感來自黑幫警匪動作片《周處除三害》，麋先生看完電影後各種想法不斷湧現，一口氣完成鏗鏘有勁的新歌，麋先生在〈壞蛋〉中帥氣「使壞」，加上充滿畫面感的渾厚嗓音，歌曲猶如激情的打鬥對手戲一般，隨著旋律的起伏驚心動魄，帶有反差感的編曲更令人玩味，光聽60秒的搶先聽歌曲，就宛如經歷了一齣壞蛋的狂歡，驚豔監製李烈和導演黃精甫。

麋先生成軍10年，除了受各大音樂節青睞，近日當起空中飛人唱到上海春浪音樂節、瀋陽草莓音樂節等演出，勢如破竹的超高人氣更寫下北流、高流瞬間完售雙殺佳績，歌迷狂敲碗麋先生唱進台北小巨蛋！麋先生也預告新專輯努力籌備中，希望盡快帶來全新的聽覺饗宴。〈壞蛋〉27日至29日於Hit Fm聯播網獨家首播，10月5日全面數位發行。