演藝圈有不少雙胞胎兄弟姊妹，近期有網友翻出去年有人發文，表示看了本土劇多年，去年看《黃金時代》，以為其中的男演員是才發現陳宇風，沒想到細查發現是沒聽過名字的陳熙鋒，完全不知道他們是雙胞胎，引來有同感網友回：「我一直以為只有一個人」。

先前有網友追劇後才發現原來陳宇風、陳熙鋒是兩個人，由於兩人是雙胞胎，外型和氣質都一膜一樣，讓人傻傻不清楚，坦言知道事實後才發現自己以前完全是錯的，更有網友補充：「以前陳宇風有演民視夜市人生的麥克，被撞飛那幕到現在還記得」、「我也是，完全不知道他是雙胞胎，只認識陳宇風而已，結果有次滑到他生日發照片，才知道他是雙胞胎，他們真的長得一模一樣欸」、「哥哥跟葉家妤結婚很久了，葉家妤是白家綺的姐姐」、「顛覆我的童年」。

陳維齡（左起）、宋逸民、宋達民、洪百榕。（圖／中時資料照片）

而演藝圈還有不少雙胞胎，例如先前因牧師教會事件引發討論的宋逸民、宋達民兄弟，有網友笑稱雖分不出來，但看到身邊站的太太是誰就一秒認出（宋逸民太太是陳維齡、宋達民妻子是洪百榕）。此外還有過去組成男團出道的郭彥均、郭彥甫及童星左左右右。

郭彥甫（左圖左）、郭彥均、左左右右、BY2都是知名雙胞胎搭檔。（圖／中時資料照片）

此外，還有雙胞胎女團BY2、被封為「史上最美雙胞胎」的依依（蔡依伶）和佩佩（蔡佩伶）、Youtuber展榮、展瑞等。而郭彥均2017年曾曬出影片，要測試女兒可不可以分辨出自己跟弟弟郭彥甫，沒想到女兒猶豫了好幾秒，最後指向郭彥甫稱是她爸爸，讓郭彥甫大笑說：「不用生了不用生了，過年又撿到一個了。」