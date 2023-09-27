進口蛋風波持續延燒，一名謝姓男子近日在臉書社團PO出照片，表示自己打出一顆綠色蛋清的雞蛋，有如巴西國旗配色，造成網路瘋傳熱議。事後該文章卻消失，閣揆陳建仁26日受訪時直說這是假消息。對此，謝姓男子本人出面喊冤，表示自己親眼看到絕無做假，而且文章也非自刪。前立委蔡正元直批，陳建仁說「已請刑事局儘速查明真相」，表示他不知道真相，先扣帽子說假消息再去查明真相，膝反射先唬弄過去再說。

謝姓男子25日在臉書社團中爆料稱，他18日買到一盒10/7到期的台農雞蛋，其中一顆雞蛋標籤模糊，打出來竟驚見綠色的蛋清，蛋黃部分還出現發黑狀況，引發網友熱議，更揶揄是巴西國旗顏色，但也有人質疑真實性。然而文章過沒多久就消失，根據《TVBS新聞網》報導，PO文的謝姓男子表示並無刪除文章，而是遭管理員下架，稱自己做飯20多年，打過無數的蛋，若不是這次親眼看到，自己也不會相信，強調絕無造假。

《大新聞大爆卦》節目主持人馬千惠今(27日)指出，陳建仁26日對此表示：「這是一則假消息，請民眾要提高警覺，政府也會積極督導相關單位，讓民眾了解是假訊息！」陳今又強調「指涉照片是政府進口壞掉的雞蛋，這是不實的訊息，已請刑事局儘速查明真相。」馬千惠質疑，陳建仁有查嗎？他沒有查就直接膝反射說這是假消息？請大家不要信嗎？

「他的功能不就是這樣子嗎？」蔡正元表示，陳建仁的功能就是去讚美屏東縣長：哎呀，妳好棒棒！那對民進黨不利的新聞？假新聞啊！查都不用查！「他說：已請刑事局儘速查明真相。就表示他不知道真相嘛！」馬千惠傻眼直呼「對！可是他第一時間就跟你說這是假消息！」

蔡正元直言「對～所以他先把它唬弄過去再說！」先扣人家帽子，說你是假消息，再來去查明真相，「你不曉得真相，怎麼會知道消息真假咧？」

國民黨前台北市議員羅智強今(27日)也發文直批，陳建仁被問到此事，查都不查證，就直接斥為假消息。害得當事人還再次接受媒體訪問，陳述真的買到「黑心綠蛋」。更離譜的是，對於廠商將進口蛋「洗產地」成台灣國產蛋，陳建仁在答覆立委質詢時居然說，是廠商誤解法律條文，造成標記上的缺失，「沒有所謂食安問題」。這個說法和北市議員苗博雅的「哪裡有問題」如出一轍！二個人都在睜眼說瞎話。