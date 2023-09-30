近日傳出前高雄市長韓國瑜願當「桶箍」，整合在野總統參選人。前立委蔡正元爆料稱，民眾黨總統參選人柯文哲恐找韓國瑜當副手。前立委郭正亮認為，柯文哲如果認為時間對他不利，搞不好會亮出「外卡」，柯文哲的兩張「外卡」，就是韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘。

郭正亮今(30日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，國民黨也沒有拒絕柯文哲的提案「要不要用民調，輸的人就不要登記」。國民黨是想要拉長時間，因為國民黨覺得時間拖越晚，對自己比較有利，侯友宜的民調在慢慢上升，而且侯友宜請假了，會全力來衝，他還有很多地方沒去過；還有國民黨區域立委會陸續成立總部，這些活動會越來越多。

郭正亮接著指出，最近8份民調，柯文哲領先6份、侯友宜領先2份，所以國民黨當然不要現在回答柯文哲，會等到10月中再說。

郭正亮點出，柯文哲的盤算是，基本上民眾黨就是他一個人，若是國民黨不理他，他的籌碼就是找鴻海創辦人郭台銘，前立委蔡正元更壞， 把人家的「外卡」都拿出來了，不然就找前高雄市長韓國瑜談。因為韓國瑜跟柯文哲還是有相當的交情，韓國瑜當時任北農總經理，還是柯文哲親自去三顧茅廬。

郭正亮表示，他估計郭台銘連署不太下去，所以也要找下台階；郭台銘也有這種想法，主動找柯文哲合，可是因為政治信用的問題，人家會怕他。

不過，郭正亮點出，國民黨認為時間對自己有利，柯文哲如果認為時間對他不利，搞不好會亮出「外卡」，柯文哲的「外卡」就是這兩張(韓國瑜、郭台銘)。民眾黨內部也有在討論，而柯文哲自己也有時間壓力。