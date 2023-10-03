潛艦國造召集人黃曙光日前指控，有名立委「一直在搞」潛艦國造案，在扯後腿。國民黨立委江啟臣在立法院院會上質疑，黃曙光若沒有告發，恐涉瀆職。前海軍艦長張競今(3日)在《大新聞大爆卦》節目指出，黃曙光知道內情有4種可能，一是我方情報人員回報，二是他派人跟監軍火商，三是其他國家情報交換告知我方。但前3種黃都有理由告發，只有第四種，黃自己跟中共暗通款曲，他不會告發。也可能是解密程序不完整。

「我只要問，你怎麼知道這件事情？這有四種可能性！」張競提到，第一種可能性是，我們國家的情報人員佈建在中共的體系之中，回報了這個行為，那你今天將這個事情爆發出來，很可能會讓我們的情報工作人員喪命！大家還記得啞巴彈事件嗎？這就是因為有人大嘴巴而來！

張競指出，第二種情形就是，他底下有人跟監這個軍火商，一直跟到國外，看著他走進中共大使館，然後回報他。但他沒有立即告發、立刻處理，這也違《刑事訴訟法》第241條。第三種行為，就是我們國家跟其他國家情報交換，其他國家告訴我們說，你們有一個人拿了資料到中共大使館交給別人。第四種自己認為不太可能，就是黃曙光跟中共暗通款曲，說你那邊有人把資料送過來了，你是不是要注意一下？

「我相信這種情形應該是不會發生！」張競指出，但是想來想去，前三種他都有理由去告發，第四種狀況雖然自己認為極不可能，但是確實他就不會去告發！但是前三種狀況，依據《國家機密保護法》，要辦理「解密程序」，所以才跟媒體透露。

張競直言，「所以今天叫他不要再講了？我認為解密程序可能不完整！」