本土劇女神張家瑋擁有精緻美貌與窈窕身材，被封為「本土劇娜美」2015年演出八點檔《嫁妝》中的富家千金爆紅，之後他也參與多部八點檔演出，挑戰不同類型角色，事業水漲船高。愛美的她為了防曬無所不用其極，她自曝防曬影片，其中逗趣的模樣笑翻不少人。

張家瑋自曝私下開車外出時的模樣，為了防曬甚至把自己包到臉都看不見，除了把長袖外套反穿、戴上帽子和手套之外，就連臉部都用墨鏡和面罩擋住。她用這樣的裝扮開車去接朋友，友人上車看了也忍不住感慨：「女明星平常都這樣開車，女人要保持隨時美麗真滴辛苦！請珍惜。」

張家瑋防曬裝備超全面。(圖/張家瑋友人 IG)

張家瑋8日轉發這段影片，透露平時為了保養皮膚有多努力，除了防曬乳有空就要一直補、早晚保養品要擦、吃美白錠、吃的食物挑養顏美容的、平常能包緊就包、減少曬太陽的機會、打美白針、打雷射等，甚至她能不出門就不出門，並自我勉勵：「不完美的人生，靠後天努力。」