鈣質為人體健康所需的重要營養素，可以從許多食物中獲取，但要注意很多常以為的補鈣食物，其實鈣含量根本超低。對此，營養師彭逸珊就點名，4種常被誤會的補鈣食物，包括無糖豆漿、無糖鮮奶茶、豬大骨湯及燕麥奶。其中像是豬大骨湯，每100毫升鈣含量竟為零，靠它補鈣等於做白工。想要補鈣，她推薦可食用鮮奶、板豆腐、起司片及小魚乾。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文表示，日常中有許多常被誤會的補鈣食材，像是喜歡喝拿鐵、鮮奶茶的人會認為，這些飲品都有加入鮮奶，理論上可以多少補到一些鈣質。但根據台灣食品成分資料庫顯示，每100毫升的鮮奶茶，鈣含量僅33毫克，再加上茶類、咖啡本身會影響鈣質吸收，絕非補鈣的好選擇。

除了鮮奶茶，彭逸珊還提到有3種常被誤會的補鈣食材，即無糖豆漿，每100毫升鈣含量為14毫克；燕麥奶，每100毫升鈣含量為4毫克；大骨湯，每100毫升鈣含量為0毫克。若靠這些食材補鈣，根本難以見效。

針對坊間常聽到大骨湯可補鈣的說法，營養師林世航曾說明，骨頭的鈣質是以磷酸鹽結構存於骨質中，這樣的結構非常牢固，在熬湯過程中幾乎不會溶出。過去有研究團隊試著燉煮大骨湯，並加入醋幫助鈣質溶出，結果效果也差強人意，也顯示大骨湯並不是良好的鈣質來源。

至於那些食物可做為好的補鈣來源？彭逸珊推薦4種高鈣食物，包括鮮奶，每100毫升鈣含量為104毫克；板豆腐，每100公克鈣含量為160毫克；起司，1片鈣含量為133毫克；小魚乾，每10公克鈣含量為221毫克。