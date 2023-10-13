台灣國造潛艦「海鯤號」日前舉辦下水典禮，引發各界關注，據美國「財經內幕」（Business Insider）報導，退役美國海軍潛艦指揮官、智庫新美國安全中心（CNAS）兼任高級研究員的許卡特（Tom Shugart）指出，若該潛艦能搭配Mk–48重型魚雷，有可能對大陸海軍造成威脅。對此，國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，該魚雷還沒通過測試前，討論起來還太早。

據《中評網》13日報導，揭仲在受訪時指出，台灣的國造潛艦使用的是美、日戰鬥系統，其中包含聲納、電腦運算系統、魚雷等都在列，而我國的2艘劍龍級潛艦，也都是美國執行的軍售案，重型魚雷亦是美方很早就同意售出的。

但揭仲披露，儘管許卡特提到的Mk–48重型魚雷相當不錯，但當前仍需要經過測試，具備基本的安全標準後，才有真正的作戰能力，「測試都還沒通過前就討論是否威脅到大陸，還太早」。

除此之外，揭仲還強調，台灣潛艦除了要能發射魚雷外，還要有攻擊距離遠的潛射型魚叉反艦飛彈，因為魚叉飛彈是可在幾十公里外使用，對於解放軍的目標潛艦，才會有較大的威脅。

揭仲認為，台灣潛艦的作戰關鍵，不能僅僅只靠魚雷，還得考量到對於水文的了解，因為水下主要靠聲納探測位置，要通盤考量水深、鹹度、溫度變化，對水文了解越透澈，也越能了解目標區、待命區、伏擊區，並找到適合躲藏的區域。