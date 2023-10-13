一名60多歲男子只要一覺得疲倦，就喝感冒糖漿，由於感冒糖漿含乙醯胺酚此成分，若大量服用，會造成藥物性肝炎。男子某天因此意識昏迷被送急診，檢查發現，肝指數將近2000，遠高於正常值上限值40，已經引發急性肝炎。醫師提醒，民眾應依醫師指示服藥，切勿自行過量服用。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其臉書表示，上述男子原本因闌尾炎手術入院，術後他到患者病床了解恢復情形，發現男子桌上竟有一罐感冒糖漿，詢問後得知，男子只要感覺頭痛等不適，就喝感冒糖漿。陳榮堅表示，臨床上，很多人對感冒糖漿有依賴性，甚至有些人會因為覺得疲累，就飲用感冒糖漿。

陳榮堅說明，而感冒糖漿有3大成分會使人成癮，第一個為可待因、第二個為乙醯胺酚、第三為類麻黃素。若是服用過量，會容易有頭暈、無力、想睡覺的症狀，嚴重甚至會出現幻聽、幻覺。因此他建議，男子不要再一直喝感冒糖漿，且告知嚴重性，男子的兒子也稱，男子一年多來好像有點失智。

他表示，闌尾炎手術約3天就能出院，他再度提醒男子日後不要再頻繁服用感冒糖漿，但隔了半年後，他接到急診室電話才知，男子因意識不清被送急診。一檢查發現，男子狀況極差，肝指數將近2000，顯示男子當時已是急性肝炎，所幸後來成功搶救男子性命。

陳榮堅表示，感冒糖漿並非不能服用，而是必須確實遵照醫師、藥師指示下服用，切勿自行過量服用，否則其成分除了造成依賴性外，還會嚴重傷害肝臟。

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