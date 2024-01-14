昨舉辦2024正副總統大選及立委選舉，不少民眾返鄉投票，一名男子表示，每到投票日總會有不少人因工作等因素，無法投票，他認為台灣未來應推動不在籍投票或線上投票，但這想法被一票網友打槍，多數人說，現階段投票方式方便統計該地區選情、紙本投票保密度最高、公正及可信度也最好，且台灣不大，開票後幾個小時就能統計選票，回家投票仍是最好的選擇。

原PO昨（13）日於PTT八卦版指出，一堆人在外縣市工作無法返家投票，即使有些人住在家裡，因投票當日被排上班無法投票，認為選舉應開放不在籍投票或線上投票，才能讓無法返鄉或當天必須上班的族群，投下心中的一票，也能提高投票率。

貼文掀起熱烈討論，多數人認為要推動不在籍投票有難度，因台灣現階段仍是紙本作業，選民需拿身分證、私章確認身分，若要改為不在籍投票，等同現有系統都要打掉重練，若花了很多心思建置不在籍投票，開票統計票數會非常混亂。

多數網友不贊同不在籍或線上投票，表示台灣選票制度跟選舉制度不同國外，實體選票仍是最大公約數，以現階段來說，紙本投票都會被懷疑作票，若改成不在籍或線上投票，會有更多人質疑公正及可信度，加上台灣不大，總統票開票後，幾個小時就能完成票數統計，回家投票仍是最好選擇。