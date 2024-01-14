民進黨總統當選人賴清德預計於5月20日就職，新閣揆熱門人選有總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、賴清德國政顧問團召集人鄭麗君與高雄市長陳其邁等人。媒體人黃揚明表示，林佳龍有一個訊號，林佳龍在選前跑去上節目講選情，這是一個很奇妙的狀態。據他了解，林佳龍也頗有意願。

主持人麥玉潔14日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中問到，若藍白合作，這些閣揆人選過關的可能性大嗎？黃揚明認為，陳其邁不會，鄭文燦也不可能，鄭文燦有深偽的案子。鄭麗君更不可能，鄭麗君最大的麻煩是，在民進黨內人緣不好，當時蘇貞昌徵詢她入閣，徵詢了3次 ，她勉強進去內閣之後，就說520她要走人。鄭麗君的性格原則就是該怎麼辦就怎麼辦，這種閣員在多數黨時，也就是民進黨國會過半時，才可以去當官員，但如果今天在野黨是多數時，就很麻煩，所以不可能是鄭麗君。

黃揚明表示，林佳龍有一個訊號，林佳龍在選前一個禮拜跑去上節目接受專訪，身為總統府秘書長，在選前一個禮拜去講選情，是一個很奇妙的狀態。據他了解，林佳龍頗有意願，希望能夠更上一層樓。因為林佳龍當時在新北市長選舉輸太慘了，輸了40萬票，不得不換一個跑道，對他來講，他一直認為自己很有能力可以發揮。