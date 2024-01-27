日本國寶級女星綾瀨遙，出道多年人氣居高不下，近日她的《綾瀨遙的異世界》系列寫真第五彈發行，到羅馬漫步旅行、享用美食，而網路也流出她18歲拍攝青澀寫真照，大尺度穿上泳裝，稚嫩模樣和現在差距大，網友都驚呼「是同一個人嗎？」

外型清新、氣質出眾的綾瀨遙，擁有F級傲人上圍，經常被票選為「女性最理想身材」，近日有網友曬出她2004年、18歲時拍攝的寫真照，換上多套比基尼，大方展示火辣S曲線，雖然臉蛋還略顯青澀，不過身材卻已相當成熟火辣。

網友見狀都驚呼「跟現在是同一個人嗎？」、「不愧是女神」，但也有粉絲難以接受她如此大尺度，感到有些衝擊。《綾瀨遙的異世界》是以拍攝綾瀨遙吃遍世界的美食旅遊書，第一本以台灣為主題，之後陸續到夏威夷、里斯本、澳洲。

38歲的綾瀨遙出道多年仍維持凍齡美貌，有演技又擁高顏值，讓她人氣居高不下，常在各種網路投票奪得冠軍，去年傳出閃婚佐藤健，雙方經紀公司都未出面回應，不過也有人認為不是真的，傳聞一度甚囂塵上。