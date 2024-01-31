女星壯壯（沈立心）以甜美臉蛋加上火辣身材，還因為招牌翹臀有「人間水蜜桃」美名，目前她是中職樂天桃猿啦啦隊應援團團長，並身兼PLG台新夢想家團長，棒籃雙棲讓她成為廣大球迷最愛的啦啦隊女神之一。壯壯最近分享去滑雪的美照，貼身滑雪裝令她的超兇曲線全現形，辣到網友不知道眼睛該看哪。

昨（30日）壯壯在Instagram分享先前去美國滑雪的一系列美照，透露自己是「資深熱愛滑學（雪）迷」，推薦自己穿的滑雪裝，形容滑雪裝完全符合她的需求，還時尚好看又讓她看起來閃亮亮，相當滿意；照片中壯壯褪去外套，滑雪裝竟超級貼身，前凸後翹的超兇身材全現形。

壯壯穿上超貼身滑雪裝身材全現形。（圖／摘自壯壯Instagram）

一直以來壯壯的蜜桃臀就是她的招牌，在滑雪裝下更是藏不住，網友被什麼都沒露卻超性感的樣子讚嘆不已，「這場景加上壯壯太美了吧，都不知道要欣賞風景還是迷人的壯壯」、「好兇耶，側身一看標準S曲線啊」、「連女生都羨慕的屁股，辣得不要不要啊」。

壯壯在2013和2020年間曾是中華職棒中信兄弟的啦啦隊員，人氣一直都相當高，也被大讚是一代啦啦隊女神，2021年跳槽樂天後，直接成為中職首位女性應援團團長之一，展現出美貌以外的真實力。而壯壯曾參加《全明星運動會4》，她是節目上首位女隊長，也掀起討論話題。