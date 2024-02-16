中橫公路因921地震重創，至今已封閉長達24年，立委蔡其昌16日捎來好消息說，行政院今已核定「台8線36K~62K(含台8甲線)谷關至德基段復建可行性研究」，後續待環境影響評估通過及地質確定穩定及安全後，將啟動中橫公路復建計畫。另長期爭取中橫復建的立法院副院長江啟臣也表示，整體推動時程長達13年，希望行政單位上緊發條，勿耽誤後續環評、土地徵收時間。

立法院副院長江啟臣指出，台8線是台灣重要橫貫公路，承載著無數的榮景與記憶，卻因921地震造成道路中斷，不只讓來往民眾須繞行至宜蘭或南投才能到達，更嚴重影響農產運銷與觀光休憩發展；行政院今終於正式通過「台8線36K~62K(含台8甲線)谷關至德基段復建可行性研究」，將進入綜合規畫階段。

江啟臣強調，後續綜合規畫階段仍有一大段路要走，尤其根據先前公路局對於地質安全的評估報告，預計在2025年時崩塌機率小於1％，將可進行中期的復健計畫，但據交通部選擇的復建方案(台8臨37線雙向通行，跨越大甲溪方案)計算環評、工程時間，整體推動時程預估長達13年，希望行政單位能上緊發條繼續努力，切勿耽誤後續環境影響評估、土地徵收時間，務必在安全前提下全力加速復建進度。

立委蔡其昌指出，中橫公路封閉超過24年，山城居民殷切期盼中橫公路能盡快復建，讓居民擁有一條便捷且安全回家的路，也能促進山城經濟重返榮景；自己多年來在中央努力爭取建議，不只是長期復建計畫，針對短期和中期方案都要規畫，讓中橫能在「維護自然環境與交通便利」間取得平衡下減少管制、盡早打通。

蔡其昌表示，很高興行政院核定「台8線36K~62K(含台8甲線)谷關至德基段復建可行性研究」計畫，讓中橫公路復建終於露出曙光，相信對山城鄉親而言是大好消息，未來會繼續督促中央持續執行相關作業，期盼能夠盡快動工，讓中橫早日恢復雙向通車。

市議員謝志忠說，中橫對鄉親通勤、觀光、經濟都是非常重要的路廊，打通中橫是山城鄉親最期盼的建設，感謝行政院核定中橫公路復建可行性研究，根據科學的變異分析，中橫地質將於明年進入穩定期，崩塌機率小於1%，也代表打通中橫的日子不遠了，希望復建計畫要繼續克服萬難，加速推動。